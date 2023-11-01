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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Килмарнок
Сент-Джонстон - Килмарнок: обзор матча 01 ноября 2023
Сент-Джонстон
01.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Килмарнок
1'
Н. Кларк
7'
Н. Кларк
47'
К. Вассел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Килмарнок
Желтая карточка
Д. Митов
88'
86'
Замена
F. Murray
️️️️
М. Уоткинс
Замена
Д. Филлипс
️️️️
М. Смит
85'
80'
Замена
A. Dallas
️️️️
Д. Уотсон
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Кейн
79'
Красная карточка
Д. Костеллоу
75'
Желтая карточка
К. Кейн
75'
66'
Желтая карточка
Д. Уотсон
Замена
С. Мэй
️️️️
Н. Кларк
59'
58'
Желтая карточка
Д. Райт
47'
ГОЛ! 2:1!
К. Вассел
Пас отдал
М. Кеннеди
46'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Б. Лайонс
ГОЛ! 2:0!
Н. Кларк
Пас отдал
Г. Кэри
7'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кларк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Брэд Лайонс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
4-3-1-3
4
Консидайн
4
Гордон
19
Робинсон
5
МакГован
8
Смит
6
Спранглер
10
Кэри
11
Костеллоу
10
Кларк
33
Митов
20
Кейн
2-3-1-4
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
8
Лайонс
31
Полворт
10
Кеннеди
77
Армстронг
9
Вассел
12
Уотсон
26
Райт
23
Уоткинс
20
Кейн
2
Браун
2
Браун
20
Кейн
8
Смит
8
Филлипс
8
Филлипс
8
Смит
10
Кларк
17
Мэй
17
Мэй
10
Кларк
8
Лайонс
4
Доннелли
4
Доннелли
8
Лайонс
23
Уоткинс
7
7
23
Уоткинс
12
Уотсон
9
9
12
Уотсон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Килмарнок
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Джонстон - Килмарнок
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
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2025.09.11 11:29
2
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2025.01.15 14:18
1
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2
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1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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2
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2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
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2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
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