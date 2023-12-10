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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 10 декабря 2023
Килмарнок
10.12.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Селтик
75'
Н. Филлипс (АГ)
87'
М. Кеннеди
33'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Селтик
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
90'
+11
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Армстронг
90'
+11
Замена
Р. МакКензи
️️️️
К. Вассел
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Кеннеди
Пас отдал
Д. Армстронг
87'
84'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Пальма
83'
Желтая карточка
А. Джонстон
Желтая карточка
Д. Армстронг
79'
76'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Т. Ивата
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Филлипс
75'
70'
Замена
Х. Ян
️️️️
М. Джонстон
Желтая карточка
Р. Дис
69'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Л. Доннелли
66'
Желтая карточка
Б. Лайонс
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Райли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
3-1-4-1-1
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
4
Доннелли
10
Кеннеди
8
Лайонс
3
Ндаба
31
Полворт
77
Армстронг
9
Вассел
4-1-3-1-1
1
Харт
2
Джонстон
3
Филлипс
5
Скейлз
32
Тэйлор
24
Ивата
33
О'Райли
42
МакГрегор
10
Джонстон
77
Пальма
9
О
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
77
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
77
Армстронг
9
Вассел
7
МакКензи
7
МакКензи
9
Вассел
4
Доннелли
23
Уоткинс
23
Уоткинс
4
Доннелли
24
Ивата
7
Фурухаси
7
Фурухаси
24
Ивата
10
Джонстон
13
Ян
13
Ян
10
Джонстон
77
Пальма
49
Форрест
49
Форрест
77
Пальма
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Килмарнок - Селтик
3
1
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
6
3
Офсайды
4
2
Количество передач
103
318
Сейвы
4
1
Точность передач %
57
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
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