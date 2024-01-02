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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Килмарнок
Рейнджерс - Килмарнок: обзор матча 02 января 2024
Рейнджерс
02.01.2024, вторник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Килмарнок
45'
А. Сима
61'
Т. Кантвелл
58'
Д. Армстронг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Килмарнок
Замена
Н. Раскин
️️️️
Т. Кантвелл
89'
86'
Замена
Р. Дис
️️️️
К. Ндаба
86'
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
Замена
С. Райт
️️️️
А. Сима
84'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
К. Доуэлл
71'
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Дессер
71'
63'
Желтая карточка
Д. Райт
62'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
К. Вассел
62'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Армстронг
ГОЛ! 2:1!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Р. Йилмаз
61'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
К. Голдсон
45'
41'
Желтая карточка
Д. Уотсон
30'
Желтая карточка
Р. МакКензи
18'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Л. Доннелли
Желтая карточка
Т. Кантвелл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
4-1-3-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
4
Суттар
33
Йилмаз
2
Тавернье
6
Ландстрем
10
Кантвелл
26
Доуэлл
19
Сима
9
Дессер
45
Маккосленд
3-1-3-1-2
23
Деннис
26
Райт
17
Финдлей
23
Майо
4
Доннелли
10
Кеннеди
3
Ндаба
31
Полворт
77
Армстронг
9
Вассел
7
МакКензи
26
Доуэлл
21
Стерлинг
21
Стерлинг
26
Доуэлл
10
Кантвелл
43
Раскин
43
Раскин
10
Кантвелл
19
Сима
11
Райт
11
Райт
19
Сима
9
Дессер
21
Силва
21
Силва
9
Дессер
3
Ндаба
6
Дис
6
Дис
3
Ндаба
77
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
77
Армстронг
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
4
Доннелли
12
Уотсон
12
Уотсон
4
Доннелли
9
Вассел
23
Уоткинс
23
Уоткинс
9
Вассел
Остались в запасе
Рейнджерс
Килмарнок
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Рейнджерс - Килмарнок
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
542
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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