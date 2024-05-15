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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 15 мая 2024
Килмарнок
15.05.2024, среда, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
5'
А. Айда
12'
Д. Маэда
35'
Д. Форрест
51'
М. О'Райли
71'
М. О'Райли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Селтик
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Уотсон
82'
Замена
К. ван Веен
️️️️
М. Уоткинс
82'
74'
Замена
П. Бернарду
️️️️
М. О'Райли
74'
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. МакГрегор
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
74'
71'
ГОЛ! 0:5!
М. О'Райли
Пас отдал
Н. Кюн
62'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Д. Форрест
62'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
А. Айда
62'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Маэда
51'
ГОЛ! 0:4!
М. О'Райли
Пас отдал
Д. Форрест
Желтая карточка
Р. Дис
49'
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Ндаба
46'
Замена
Л. Полворт
️️️️
К. Вассел
46'
35'
ГОЛ! 0:3!
Д. Форрест
Пас отдал
Д. Маэда
Желтая карточка
Л. Доннелли
30'
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маэда
Пас отдал
А. Джонстон
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Айда
Пас отдал
М. О'Райли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
3-1-2-2-2
13
О'Хара
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
4
Доннелли
3
Ндаба
10
Кеннеди
12
Уотсон
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
4-3-1-2
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
49
Форрест
38
Маэда
33
Айда
3
Ндаба
26
Райт
26
Райт
3
Ндаба
9
Вассел
31
Полворт
31
Полворт
9
Вассел
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
12
Уотсон
7
МакКензи
7
МакКензи
12
Уотсон
23
Уоткинс
99
ван Веен
99
ван Веен
23
Уоткинс
42
МакГрегор
24
Ивата
24
Ивата
42
МакГрегор
33
О'Райли
8
Бернарду
8
Бернарду
33
О'Райли
33
Айда
7
Фурухаси
7
Фурухаси
33
Айда
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
49
Форрест
19
Кюн
19
Кюн
49
Форрест
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
23
Уилл Деннис
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Килмарнок - Селтик
2
Всего ударов по воротам
12
30
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
235
710
Сейвы
7
2
Точность передач %
63
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
12
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
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