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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 11 ноября 2023
Хиберниан
11.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
36'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Килмарнок
Желтая карточка
Л. Миллер
90'
+7
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Ж. Тавареш
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Р. МакКензи
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
89'
87'
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Уотсон
87'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Армстронг
82'
Желтая карточка
С. Финдлей
75'
Замена
A. Dallas
️️️️
Л. Полворт
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
68'
61'
Желтая карточка
Д. Райт
Замена
Э. Йуан
️️️️
Д. Венте
56'
51'
Желтая карточка
Б. Лайонс
46'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Л. Доннелли
36'
Желтая карточка
Л. Доннелли
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Бойл
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Льюис Миллер
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
8
Брэд Лайонс
(К)
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Килмарнок
18
Aiden Glavin
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Маршалл
12
Миллер
33
Бушири
2
Фиш
32
Кэмпбелл
11
Ньюэлл
63
Левитт
21
Обита
80
Тавареш
10
Бойл
9
Венте
3-1-2-1-3
23
Деннис
6
Дис
17
Финдлей
23
Майо
4
Доннелли
31
Полворт
8
Лайонс
77
Армстронг
26
Райт
12
Уотсон
23
Уоткинс
80
Тавареш
16
Стивенсон
16
Стивенсон
80
Тавареш
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
9
Венте
27
Йуан
27
Йуан
9
Венте
12
Уотсон
7
7
12
Уотсон
4
Доннелли
10
Кеннеди
10
Кеннеди
4
Доннелли
31
Полворт
9
9
31
Полворт
77
Армстронг
7
МакКензи
7
МакКензи
77
Армстронг
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
18
Aiden Glavin
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
18
Aiden Glavin
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
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