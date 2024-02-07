Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 07 февраля 2024
Килмарнок
07.02.2024, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
88'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Ливингстон
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Джордж
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
К. ван Веен
88'
85'
Желтая карточка
M. Sangare
81'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Т. Йенги
Замена
К. ван Веен
️️️️
К. Вассел
71'
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Армстронг
71'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Г. Стюарт
71'
64'
Замена
M. Sangare
️️️️
Д. МакКэй
57'
Замена
A. Shinnie
️️️️
S. Elder
Замена
М. Кеннеди
️️️️
T. Davies
46'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Д. Уотсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
21
Грег Стюарт
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
David Carson
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
8
Джейсон Холт
(К)
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
99
Тете Йенги
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
7
Рори МакКензи
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Ливингстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
36
Sam Culbert
ЦФ
4-1-2-3
23
Деннис
23
Майо
26
Райт
17
Финдлей
3
4
Доннелли
12
Уотсон
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
21
Стюарт
4-1-2-3
30
Джордж
2
Брэндон
67
Обилейе
4
2
8
Холт
8
Питтман
11
МакКэй
21
16
99
Йенги
3
10
Кеннеди
10
Кеннеди
3
12
Уотсон
31
Полворт
31
Полворт
12
Уотсон
77
Армстронг
7
7
77
Армстронг
21
Стюарт
7
МакКензи
7
МакКензи
21
Стюарт
9
Вассел
99
ван Веен
99
ван Веен
9
Вассел
16
22
22
16
11
МакКэй
20
20
11
МакКэй
99
Йенги
19
Андерсон
19
Андерсон
99
Йенги
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
13
Киран О'Хара
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
524
311
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Новости команд
Все
Килмарнок
Ливингстон
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+