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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Абердин
Килмарнок - Абердин: обзор матча 29 октября 2023
Килмарнок
29.10.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
45+4'
К. Вассел
64'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Абердин
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Кеннеди
90'
89'
Желтая карточка
Э. Соклер
Желтая карточка
Б. Лайонс
85'
71'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Д. МакГрат
Замена
Л. Доннелли
️️️️
М. Уоткинс
65'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Л. Полворт
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Уоткинс
64'
56'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
К. Бэррон
Замена
Р. Дис
️️️️
Д. Райт
51'
46'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Д. МакКензи
ГОЛ! 1:0!
К. Вассел
Пас отдал
Д. Армстронг
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Г. Шинни
45'
+1
Желтая карточка
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Брэд Лайонс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
2-3-1-4
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
8
Лайонс
31
Полворт
10
Кеннеди
77
Армстронг
23
Уоткинс
9
Вассел
12
Уотсон
26
Райт
3-2-2-1-2
13
Рос
3
Гартенманн
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
3
МакКензи
29
Йенсен
18
Бэррон
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
26
Райт
6
Дис
6
Дис
26
Райт
23
Уоткинс
4
Доннелли
4
Доннелли
23
Уоткинс
10
Кеннеди
9
9
10
Кеннеди
31
Полворт
7
МакКензи
7
МакКензи
31
Полворт
18
Бэррон
7
Кларксон
7
Кларксон
18
Бэррон
3
МакКензи
23
Данкан
23
Данкан
3
МакКензи
17
МакГрат
19
Соклер
19
Соклер
17
МакГрат
Остались в запасе
Килмарнок
Абердин
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Килмарнок - Абердин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Главный судья:
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