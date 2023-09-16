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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хиберниан
Килмарнок - Хиберниан: обзор матча 16 сентября 2023
Килмарнок
16.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Хиберниан
61'
К. Вассел
79'
Д. Райт
8'
У. Деннис (АГ)
59'
Д. Венте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хиберниан
90'
+4
Желтая карточка
Д. Обита
Желтая карточка
К. Магеннис
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Бойл
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
87'
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Армстронг
87'
85'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
Э. Йуан
85'
Замена
Д. Обита
️️️️
Л. Стивенсон
Желтая карточка
Р. Дис
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Райт
Пас отдал
Д. Армстронг
79'
Желтая карточка
Д. Армстронг
68'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Б. Лайонс
66'
66'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Венте
ГОЛ! 1:2!
К. Вассел
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Венте
Пас отдал
Э. Йуан
54'
Желтая карточка
У. Фиш
Желтая карточка
Б. Лайонс
50'
46'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
К. Доидж
Желтая карточка
К. Вассел
45'
+2
Замена
К. О'Хара
️️️️
У. Деннис
44'
24'
Желтая карточка
Л. Миллер
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Деннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Брэд Лайонс
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-3-1-3
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
8
Лайонс
16
Магеннис
10
Кеннеди
77
Армстронг
26
Райт
9
Вассел
23
Уоткинс
4-2-1-3
1
Маршалл
2
Фиш
33
Бушири
12
Миллер
16
Стивенсон
8
Джегго
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Йуан
27
Доидж
9
Венте
23
Деннис
13
О'Хара
13
О'Хара
23
Деннис
77
Армстронг
7
7
77
Армстронг
8
Лайонс
12
Уотсон
12
Уотсон
8
Лайонс
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
9
Венте
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
9
Венте
16
Стивенсон
21
Обита
21
Обита
16
Стивенсон
27
Йуан
80
Тавареш
80
Тавареш
27
Йуан
27
Доидж
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
27
Доидж
Остались в запасе
Килмарнок
Хиберниан
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
25
Maksymilian Boruc
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Килмарнок - Хиберниан
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
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