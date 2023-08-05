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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Рейнджерс
Килмарнок - Рейнджерс: обзор матча 05 августа 2023
Килмарнок
05.08.2023, суббота, 19:15
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
65'
Б. Лайонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Рейнджерс
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Армстронг
89'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
М. Кеннеди
89'
84'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Ламмерс
Замена
Р. МакКензи
️️️️
К. Магеннис
77'
72'
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. Ландстрем
ГОЛ! 1:0!
Б. Лайонс
65'
Замена
К. Вассел
️️️️
М. Уоткинс
63'
62'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
62'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
К. Доуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Рейнджерс
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
90
Данило
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
3-3-1-3
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
6
Дис
16
Магеннис
10
Кеннеди
3
Ндаба
77
Армстронг
23
Уоткинс
8
Лайонс
12
Уотсон
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
6
Ландстрем
43
Раскин
19
Сима
26
Доуэлл
29
Ламмерс
9
Дессер
77
Армстронг
7
7
77
Армстронг
23
Уоткинс
9
Вассел
9
Вассел
23
Уоткинс
16
Магеннис
7
МакКензи
7
МакКензи
16
Магеннис
10
Кеннеди
18
Кэмерон
18
Кэмерон
10
Кеннеди
6
Ландстрем
8
Джек
8
Джек
6
Ландстрем
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Кантвелл
26
Доуэлл
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
29
Ламмерс
7
Руф
7
Руф
29
Ламмерс
Остались в запасе
Килмарнок
Рейнджерс
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Килмарнок - Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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