Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Килмарнок
Селтик - Килмарнок: обзор матча 07 октября 2023
Селтик
07.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Килмарнок
22'
Р. Хатате
33'
Л. Пальма
83'
Г. Тэйлор
72'
Д. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Килмарнок
89'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Кеннеди
89'
Замена
F. Murray
️️️️
К. Вассел
89'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
Д. Уотсон
Замена
Х. Ян
️️️️
Д. Маэда
89'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
88'
Замена
О. Хольм
️️️️
М. О'Райли
85'
ГОЛ! 3:1!
Г. Тэйлор
Пас отдал
Д. Маэда
83'
76'
Желтая карточка
К. Вассел
Желтая карточка
Л. Скейлз
76'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Пальма
73'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
К. Картер-Викерс
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уотсон
Пас отдал
Л. Полворт
Желтая карточка
Г. Тэйлор
68'
46'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Р. Дис
ГОЛ! 2:0!
Л. Пальма
Пас отдал
Р. Хатате
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хатате
Пас отдал
К. МакГрегор
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
29
Aaron Brown
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
77
Пальма
38
Маэда
3-3-1-3
23
Деннис
17
Финдлей
6
Дис
23
Майо
3
Ндаба
8
Лайонс
10
Кеннеди
77
Армстронг
26
Райт
12
Уотсон
9
Вассел
20
Картер-Викерс
3
Филлипс
3
Филлипс
20
Картер-Викерс
33
О'Райли
15
Хольм
15
Хольм
33
О'Райли
77
Пальма
49
Форрест
49
Форрест
77
Пальма
38
Маэда
13
Ян
13
Ян
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
9
Вассел
7
7
9
Вассел
6
Дис
31
Полворт
31
Полворт
6
Дис
12
Уотсон
18
Кэмерон
18
Кэмерон
12
Уотсон
10
Кеннеди
9
9
10
Кеннеди
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Новости команд
Все
Селтик
Килмарнок
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+