Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Килмарнок
Мазервелл - Килмарнок: обзор матча 26 августа 2023
Мазервелл
26.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Килмарнок
59'
Д. Кейси
90+8'
Г. Пэтон
12'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Килмарнок
ГОЛ! 2:1!
Г. Пэтон
Пас отдал
Б. Спиттал
90'
+8
Желтая карточка
П. МакГинн
90'
+2
90'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Вассел
78'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Армстронг
Пенальти не реализован!
К. Слаттери
75'
73'
Желтая карточка
Д. Уотсон
Желтая карточка
Д. Кейси
71'
67'
Желтая карточка
Р. Дис
Желтая карточка
Г. Пэтон
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейси
59'
Желтая карточка
К. Слаттери
57'
Желтая карточка
Б. Спенсер
52'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
J. Efford
46'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
43'
32'
Желтая карточка
М. Уоткинс
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
Д. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
34
Arran Bone
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
4-4-2
31
Келли
16
МакГинн
15
17
Кейси
2
О'Доннелл
8
Слаттери
16
Спиттал
15
Спенсер
38
Миллер
9
Бэйр
28
3-2-1-4
23
Деннис
6
Дис
23
Майо
17
Финдлей
16
Магеннис
10
Кеннеди
77
Армстронг
23
Уоткинс
8
Лайонс
9
Вассел
12
Уотсон
28
12
Пэтон
12
Пэтон
28
77
Армстронг
7
МакКензи
7
МакКензи
77
Армстронг
9
Вассел
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Вассел
Остались в запасе
Мазервелл
Килмарнок
1
Aston Oxborough
ВР
34
Arran Bone
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
34
Arran Bone
ЦЗ
35
Brannan McDermott
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Мазервелл - Килмарнок
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Новости команд
Все
Мазервелл
Килмарнок
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+