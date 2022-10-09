Рафаэль Шифферль - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Шифферль
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1999 (23 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Шифферль
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1999 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хартберг
|2:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|16
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28'
|28.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|1' -68'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|61'
|23.07.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)