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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 13 ноября 2022
Аустрия
13.11.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
82'
Т. Балло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вольфсберг
90'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
М. Малоне
89'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
М. Анзолин
86'
Желтая карточка
Н. Ферачниг
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Браунедер
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Т. Балло
Пас отдал
Т. Рохер
81'
Замена
Т. Балло
️️️️
А. Боакье
Замена
И. Драме
️️️️
А. Грубер
64'
64'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Юкич
46'
Замена
Н. Доведан
️️️️
М. Польстер
46'
42'
Желтая карточка
М. Тафернер
25'
Желтая карточка
Э. Омич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
9
Ибраима Драме
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
2-3-3-2
1
Фрюхтль
4
Мартинс
40
Мейсль
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
43
Польстер
77
Юкич
36
Фиц
9
Грубер
30
Фишер
4-1-1-1-3
39
Бонманн
22
Баумгартнер
37
Шифферль
27
Новак
12
Анзолин
18
Омич
30
Тафернер
20
Боакье
18
Ферачниг
9
Барибо
11
Малоне
77
Юкич
70
Келеш
70
Келеш
77
Юкич
9
Грубер
9
Драме
9
Драме
9
Грубер
23
Браунедер
9
Табакович
9
Табакович
23
Браунедер
43
Польстер
14
Доведан
14
Доведан
43
Польстер
11
Малоне
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
11
Малоне
12
Анзолин
3
Гугганиг
3
Гугганиг
12
Анзолин
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
20
Боакье
8
Балло
8
Балло
20
Боакье
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
Остались в запасе
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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