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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 21 августа 2022
Вольфсберг
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
16'
Т. Рохер
36'
А. Грубер
65'
М. Джуричин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия
90'
+5
Желтая карточка
М. Джуричин
Желтая карточка
Н. Вергос
79'
Замена
М. Тафернер
️️️️
М. Ляйтгеб
77'
77'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Грубер
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
А. Ясич
69'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Т. Рохер
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Джуричин
Пас отдал
А. Грубер
64'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Д. Холланд
64'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
35'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
ГОЛ! 1:0!
Т. Рохер
16'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Баумгартнер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
4-3-2
39
Бонманн
37
Шифферль
22
Баумгартнер
27
Новак
97
Ясич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
18
Рохер
29
Визингер
9
Барибо
3-1-2-2-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
12
Куметио
4
Мартинс
8
Холланд
23
Браунедер
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
46
Хандль
9
Грубер
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
9
Вергос
9
Вергос
18
Рохер
97
Ясич
18
Ферачниг
18
Ферачниг
97
Ясич
8
Холланд
7
Джуричин
7
Джуричин
8
Холланд
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
9
Грубер
9
Табакович
9
Табакович
9
Грубер
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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