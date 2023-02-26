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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 26 февраля 2023
Вольфсберг
26.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
53'
Т. Барибо
24'
П. Грайль
43'
Б. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Рапид
90'
+5
Желтая карточка
Д. Касиус
86'
Замена
М. Освальд
️️️️
А. Байич
81'
Желтая карточка
А. Байич
Замена
Д. Шерцер
️️️️
М. Анзолин
78'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Пизингер
78'
76'
Замена
М. Морман
️️️️
Б. Циммерманн
Желтая карточка
С. Пизингер
71'
67'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
П. Грайль
ГОЛ! 1:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Т. Рохер
53'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Э. Омич
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Циммерманн
Пас отдал
А. Байич
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Грайль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-1-2-3
39
Бонманн
12
Анзолин
15
Оэрман
70
97
Ясич
18
Омич
30
Тафернер
8
Пизингер
18
Ферачниг
11
Малоне
9
Барибо
3-1-3-1-2
1
Хедл
30
Касиус
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
6
Пейич
12
Байич
5
Кершбаум
23
Ауэр
18
Грайль
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
12
Анзолин
3
Шерцер
3
Шерцер
12
Анзолин
18
Омич
18
Рохер
18
Рохер
18
Омич
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
9
Циммерманн
5
Морман
5
Морман
9
Циммерманн
12
Байич
28
Освальд
28
Освальд
12
Байич
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
18
Грайль
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
21
Давид Скубль
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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