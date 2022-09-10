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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 10 сентября 2022
Рапид
10.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсберг
90+1'
Б. Циммерманн
11'
Т. Барибо (П)
14'
М. Малоне
65'
М. Малоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Вольфсберг
ГОЛ! 1:3!
Б. Циммерманн
90'
+1
87'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Ясич
87'
Замена
М. Тафернер
️️️️
Т. Балло
Желтая карточка
Б. Циммерманн
78'
71'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Т. Барибо
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
А. Пейич
69'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
К. Виммер
69'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Малоне
Пас отдал
Т. Балло
Желтая карточка
К. Виммер
60'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
46'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
П. Грайль
46'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Морман
27'
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Малоне
Пас отдал
Т. Барибо
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Барибо
Желтая карточка
М. Морман
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Хедл
6
Виммер
21
Соллбауэр
5
Морман
6
Пейич
19
Кюн
5
Кершбаум
3
Косцельник
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
4-2-1-2
39
Бонманн
97
Ясич
22
Баумгартнер
37
Шифферль
12
Анзолин
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
8
Балло
9
Барибо
11
Малоне
6
Виммер
14
Кверфельд
14
Кверфельд
6
Виммер
5
Морман
23
Ауэр
23
Ауэр
5
Морман
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
18
Грайль
9
Циммерманн
9
Циммерманн
18
Грайль
6
Пейич
9
Дрейф
9
Дрейф
6
Пейич
97
Ясич
27
Новак
27
Новак
97
Ясич
8
Балло
30
Тафернер
30
Тафернер
8
Балло
9
Барибо
9
Вергос
9
Вергос
9
Барибо
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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