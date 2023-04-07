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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Вольфсберг
Тироль - Вольфсберг: обзор матча 07 апреля 2023
Тироль
07.04.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсберг
1'
Т. Забитцер
19'
Ф. Бахер
23'
Ю. Эртльталер
90+1'
Р. Бехоунек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Вольфсберг
ГОЛ! 4:0!
Р. Бехоунек
Пас отдал
J. Forst
90'
+1
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Прица
83'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Ю. Эртльталер
83'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
77'
75'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
K. Bukusu
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Забитцер
74'
Желтая карточка
Т. Забитцер
72'
65'
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Малоне
46'
Замена
М. Новак
️️️️
М. Анзолин
46'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Н. Ферачниг
40'
Желтая карточка
Т. Барибо
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эртльталер
Пас отдал
Т. Прица
23'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бахер
Пас отдал
Л. Шульцбахер
19'
ГОЛ! 1:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Т. Прица
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
12
Simon Beccari
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
3-4-3
13
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
7
Эртльталер
44
5
Мюллер
14
22
Прица
10
Забитцер
14
4-1-2-2
39
Бонманн
97
Ясич
15
Оэрман
70
12
Анзолин
18
Омич
18
Ферачниг
30
Тафернер
11
Малоне
9
Барибо
7
Эртльталер
21
Рогель
21
Рогель
7
Эртльталер
10
Забитцер
7
7
10
Забитцер
22
Прица
18
18
22
Прица
70
37
Шифферль
37
Шифферль
70
12
Анзолин
27
Новак
27
Новак
12
Анзолин
18
Ферачниг
18
Рохер
18
Рохер
18
Ферачниг
11
Малоне
8
Балло
8
Балло
11
Малоне
Остались в запасе
Тироль
Вольфсберг
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
12
Simon Beccari
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
21
Давид Скубль
ВР
8
Симон Пизингер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
12
Simon Beccari
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
8
Симон Пизингер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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