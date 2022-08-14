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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 14 августа 2022
Зальцбург
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
20'
С. Павлович
41'
Б. Шешко
90+3'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
Желтая карточка
М. Вебер
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Визингер
Пас отдал
К. Кершбаумер
Замена
А. Бернед
️️️️
Л. Сучич
75'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
75'
69'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Балло
66'
Замена
С. Пизингер
️️️️
М. Новак
Замена
Н. Окафор
️️️️
Фернандо
58'
46'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
М. Тафернер
46'
Замена
А. Ясич
️️️️
Д. Шерцер
46'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
ГОЛ! 2:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Фернандо
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Павлович
Пас отдал
Л. Сучич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-3-1-2
16
Кен
37
Дедич
8
Вебер
28
Соле
31
Павлович
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
11
Фернандо
30
Шешко
3-2-2-1-2
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
27
Новак
37
Шифферль
3
Гугганиг
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
8
Балло
9
Барибо
9
Вергос
11
Фернандо
19
Окафор
19
Окафор
11
Фернандо
24
Сучич
24
Бернед
24
Бернед
24
Сучич
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
30
Тафернер
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
30
Тафернер
3
Шерцер
97
Ясич
97
Ясич
3
Шерцер
27
Новак
8
Пизингер
8
Пизингер
27
Новак
8
Балло
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Балло
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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