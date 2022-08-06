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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 06 августа 2022
Вольфсберг
06.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 5
Завершен
ЛАСК
61'
М. Новак
8'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
82'
Замена
М. Поцман
️️️️
Б. Йовичич
80'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Т. Гойгингер
Желтая карточка
Х. Бонманн
75'
71'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
71'
Замена
Р. Жуль
️️️️
Х. Хонг
ГОЛ! 1:1!
М. Новак
61'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Шерцер
59'
Замена
Т. Балло
️️️️
Т. Барибо
46'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Ясич
46'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
С. Пизингер
46'
Замена
Н. Вергос
️️️️
М. Ляйтгеб
46'
Желтая карточка
Т. Рохер
45'
Желтая карточка
М. Тафернер
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гойгингер
Пас отдал
К. Накамура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3-4-2
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
97
Ясич
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
18
Рохер
18
Ферачниг
9
Барибо
3-1-2-2-2
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
20
Хонг
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
8
Пизингер
37
Шифферль
37
Шифферль
8
Пизингер
3
Шерцер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
3
Шерцер
97
Ясич
27
Новак
27
Новак
97
Ясич
9
Барибо
8
Балло
8
Балло
9
Барибо
16
Ляйтгеб
9
Вергос
9
Вергос
16
Ляйтгеб
36
Гойгингер
13
Шмидт
13
Шмидт
36
Гойгингер
32
Йовичич
19
Поцман
19
Поцман
32
Йовичич
20
Хонг
32
Жуль
32
Жуль
20
Хонг
11
Накамура
18
Балич
18
Балич
11
Накамура
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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