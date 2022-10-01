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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Вольфсберг
Аустрия Л - Вольфсберг: обзор матча 01 октября 2022
Аустрия Л
01.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсберг
40'
С. Сурданович
3'
Т. Балло
63'
Т. Барибо
81'
Т. Рохер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Вольфсберг
90'
+1
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
А. Ясич
88'
Желтая карточка
А. Ясич
86'
Замена
Н. Вергос
️️️️
М. Малоне
Замена
А. Шмид
️️️️
Х. Генуш
85'
81'
ГОЛ! 1:3!
Т. Рохер
Пас отдал
М. Анзолин
80'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Балло
80'
Замена
Э. Омич
️️️️
Т. Барибо
63'
ГОЛ! 1:2!
Т. Барибо
Пас отдал
М. Малоне
Желтая карточка
Ч. Тюркмен
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Сурданович
40'
22'
Желтая карточка
С. Пизингер
Желтая карточка
Ж. Югонет
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Балло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Вольфсберг
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
4-3-3
27
Ширль
21
Генуш
31
Мак
4
Югонет
7
Гмайнер
18
Тюркмен
23
Грабхер
8
Рейн
86
Сурданович
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
4-2-1-2
39
Бонманн
97
Ясич
37
Шифферль
27
Новак
12
Анзолин
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
8
Балло
11
Малоне
9
Барибо
21
Генуш
18
Шмид
18
Шмид
21
Генуш
9
Барибо
18
Омич
18
Омич
9
Барибо
8
Балло
18
Рохер
18
Рохер
8
Балло
97
Ясич
18
Ферачниг
18
Ферачниг
97
Ясич
11
Малоне
9
Вергос
9
Вергос
11
Малоне
Остались в запасе
Аустрия Л
Вольфсберг
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия Л - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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