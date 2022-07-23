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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 23 июля 2022
Вольфсберг
23.07.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
26'
К. Кершбаумер
44'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Штурм
Замена
Т. Балло
️️️️
К. Кершбаумер
90'
81'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Замена
Н. Вергос
️️️️
М. Тафернер
78'
72'
Вторая желтая
Д. Аффенгрубер
70'
Замена
В. Демаку
️️️️
С. Хирлендер
70'
Замена
И. Любич
️️️️
Т. Хорват
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
63'
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Саркария
Пас отдал
Р. Хойлунд
Желтая карточка
К. Кершбаумер
41'
Желтая карточка
Т. Рохер
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Кершбаумер
Пас отдал
Т. Рохер
26'
Пенальти не реализован!
Т. Барибо
21'
20'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
7
Константин Кершбаумер
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
20
Августин Боакье
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
3-4-3
39
Бонманн
37
Шифферль
24
Лочошвили
97
Ясич
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
9
Барибо
18
Ферачниг
7
Кершбаумер
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
19
Хойлунд
7
Кершбаумер
8
Балло
8
Балло
7
Кершбаумер
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
30
Тафернер
9
Вергос
9
Вергос
30
Тафернер
14
Хорват
77
Любич
77
Любич
14
Хорват
25
Хирлендер
6
Демаку
6
Демаку
25
Хирлендер
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
20
Августин Боакье
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
20
Августин Боакье
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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