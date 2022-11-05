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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 05 ноября 2022
Вольфсберг
05.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
75'
М. Малоне
17'
Н. Окафор
42'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Э. Омич
90'
+1
86'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Шешко
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Новак
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Малоне
Пас отдал
Т. Рохер
75'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
М. Тафернер
71'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
71'
67'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
42'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Адаму
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Окафор
Пас отдал
Л. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
4-1-1-1-3
39
Бонманн
12
Анзолин
37
Шифферль
27
Новак
22
Баумгартнер
18
Омич
30
Тафернер
20
Боакье
18
Ферачниг
9
Барибо
11
Малоне
4-2-1-3
16
Кен
13
Бернардо
31
Павлович
8
Вебер
37
Дедич
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Кьергор
20
Адаму
30
Шешко
19
Окафор
30
Тафернер
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
30
Тафернер
18
Омич
3
Гугганиг
3
Гугганиг
18
Омич
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
27
Новак
8
Балло
8
Балло
27
Новак
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
30
Шешко
9
Шимич
9
Шимич
30
Шешко
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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