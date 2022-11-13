Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квинт Янсен - статистика

Завершил карьеру
10 сентября 1990 (36)
#3 | Защитник
195 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
22
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
2 : 2
13.11.2022
Хаугесунд
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
2 : 1
06.11.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 2
30.10.2022
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
1 : 0
23.10.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 1
09.10.2022
Сандефьорд
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 1
02.10.2022
Сарпсборг 08
1' - 90'
87'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Волеренга
4 : 0
18.09.2022
Сандефьорд
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
1 : 3
10.09.2022
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
2 : 2
27.08.2022
Стремсгодсет
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
3 : 0
21.08.2022
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.07.2022
Кристиансунд
1' - 49'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
2 : 3
24.07.2022
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
1' - 90'
77'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
03.07.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
2 : 2
26.06.2022
Тромсе
1' - 90'
41'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Викинг
1 : 2
19.06.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 1
25.05.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
1 : 4
21.05.2022
Лиллестрем
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Русенборг
3 : 0
16.05.2022
Сандефьорд
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
1 : 3
08.05.2022
Волеренга
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Стремсгодсет
0 : 5
23.04.2022
Сандефьорд
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
3 : 0
18.04.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
10.04.2022
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Хаугесунд
1 : 3
03.04.2022
Сандефьорд
Был в запасе
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+