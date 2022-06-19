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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сандефьорд
Викинг - Сандефьорд: обзор матча 19 июня 2022
Викинг
19.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 2
Завершен
Сандефьорд
44'
К. Лекберг
61'
М. Офкир
71'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Сандефьорд
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
С. Фридьоунссон
88'
86'
Замена
Y. Chaib
️️️️
М. Офкир
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Сольбаккен
76'
75'
Замена
A. Ordagić
️️️️
Ф. Ньенету
75'
Замена
Д. Вега
️️️️
Х. Сингх
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Тветер
Пас отдал
М. Офкир
Замена
Х. Танген
️️️️
К. Лекберг
69'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Бьорсхол
69'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Кабран
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Офкир
56'
Желтая карточка
А. Нильссон
46'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Хаакенстад
ГОЛ! 1:0!
К. Лекберг
44'
32'
Желтая карточка
Й. Тайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
25
Александер Нильссон
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
24
Хармит Сингх
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Квинт Янсен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
18
Бьорсхол
4
Брекало
28
Себулонсен
16
Лекберг
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
11
Кабран
14
Бериша
3
Веватне
3-2-1-2-3
2
Хаакенстад
25
Тайе
3
Смайлерс
25
Нильссон
19
Куртович
24
Сингх
7
Ньенету
11
Офкир
9
Тветер
1
3
Янсен
16
Лекберг
27
Танген
27
Танген
16
Лекберг
11
Кабран
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Кабран
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
7
Сольбаккен
24
Траоре
24
Траоре
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
26
26
28
Фридьоунссон
2
Хаакенстад
8
Айер
8
Айер
2
Хаакенстад
24
Сингх
15
Вега
15
Вега
24
Сингх
11
Офкир
11
11
11
Офкир
7
Ньенету
10
10
7
Ньенету
Остались в запасе
Викинг
Сандефьорд
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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