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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сандефьорд
Хаугесунд - Сандефьорд: обзор матча 03 апреля 2022
Хаугесунд
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 3
Завершен
Сандефьорд
75'
Х. Гонг
13'
А. Тветер
27'
А. Тветер
42'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Сандефьорд
77'
Желтая карточка
В. Куртович
76'
Замена
Х. Сингх
️️️️
Ф. Ньенету
ГОЛ! 1:3!
Х. Гонг
75'
71'
Замена
Д. Вега
️️️️
М. Офкир
Желтая карточка
П. Теркильдсен
58'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
М. Санде
46'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Б. Нжие
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Тветер
Пас отдал
Ф. Ньенету
34'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Тветер
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Тветер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
39
Mathias Tjoland
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Квинт Янсен
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-5
5
2
Теркильдсен
18
Кригард
1
Селвик
25
Ндур
10
Нжие
11
Вальстад
5
6
Мерк
1
2
Хаакенстад
5
3
Смайлерс
27
Санде
20
Наустдал
20
Наустдал
27
Санде
10
Нжие
18
Гонг
18
Гонг
10
Нжие
11
Офкир
15
Вега
15
Вега
11
Офкир
7
Ньенету
24
Сингх
24
Сингх
7
Ньенету
Остались в запасе
Хаугесунд
Сандефьорд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
39
Mathias Tjoland
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Хуго Кето
ВР
3
Квинт Янсен
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
39
Mathias Tjoland
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Квинт Янсен
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Сандефьорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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