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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Одд
Сандефьорд - Одд: обзор матча 10 сентября 2022
Сандефьорд
10.09.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 3
Завершен
Одд
26'
F. Flo
38'
С. Овусу
47'
Д. Гьенгор
51'
Д. Гьенгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Одд
90'
+3
Замена
A. Stensrud
️️️️
М. Ингебригтсен
90'
+2
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
К. Айер
87'
83'
Замена
И. Месик
️️️️
С. Овусу
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
76'
Желтая карточка
К. Айер
74'
Желтая карточка
М. Хаакенстад
69'
65'
Желтая карточка
Э. Рууд
64'
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
Д. Гьенгор
Замена
A. Winbo
️️️️
Д. Вега
62'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
В. Валле Эгели
62'
Желтая карточка
Д. Вега
61'
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гьенгор
Пас отдал
М. Ингебригтсен
47'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гьенгор
44'
Желтая карточка
Д. Гьенгор
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Овусу
Пас отдал
В. Хофф
ГОЛ! 1:0!
F. Flo
Пас отдал
Й. Тайе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
27
Albin Winbo
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
3-2-1-5
3
Смайлерс
25
Тайе
2
Хаакенстад
3
Эгели
8
Айер
15
Вега
1
10
10
21
9
Тветер
4-1-1-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
26
Гьенгор
3
Баккей
15
Хофф
19
Ингебригтсен
26
Евтович
1
Йоргенсен
28
Овусу
21
Хаген
1
Вальстедт
15
Вега
27
27
15
Вега
8
Айер
18
Бикоро
18
Бикоро
8
Айер
3
Эгели
7
Ньенету
7
Ньенету
3
Эгели
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
28
Овусу
18
Месик
18
Месик
28
Овусу
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
26
Гьенгор
13
13
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
9
9
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
Сандефьорд
Одд
1
Хуго Кето
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
29
Wally Njie
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
0
P. Zulechner
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
29
Wally Njie
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
0
P. Zulechner
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сандефьорд - Одд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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