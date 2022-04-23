Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сандефьорд
Стремсгодсет - Сандефьорд: обзор матча 23 апреля 2022
Стремсгодсет
23.04.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 5
Завершен
Сандефьорд
15'
М. Офкир
41'
Ф. Ньенету
63'
Ф. Ньенету
71'
М. Офкир
80'
М. Офкир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Сандефьорд
Замена
О. Энерсен
️️️️
Й. Хове
83'
80'
ГОЛ! 0:5!
М. Офкир
Пас отдал
К. Айер
79'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Рисан Мерк
79'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
72'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
К. Янсен
71'
ГОЛ! 0:4!
М. Офкир
65'
Замена
Д. Вега
️️️️
Ф. Ньенету
63'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Ньенету
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Х. Стеневик
56'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
46'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
K. Tokstad
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ньенету
Пас отдал
В. Куртович
33'
Желтая карточка
Ф. Ньенету
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Офкир
Пас отдал
С. Рисан Мерк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Квинт Янсен
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
8
Кеанин Айер
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Красники
11
9
Фрайдей
18
Стеневик
10
Штенгель
2-1-1-1-5
25
Тайе
3
Смайлерс
19
Куртович
25
Нильссон
7
Ньенету
2
Хаакенстад
9
Тветер
11
Офкир
1
6
Мерк
18
Стеневик
15
Салвесен
15
Салвесен
18
Стеневик
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
11
8
Гулликсен
8
Гулликсен
11
8
Хове
14
Энерсен
14
Энерсен
8
Хове
7
Ньенету
15
Вега
15
Вега
7
Ньенету
6
Мерк
8
Айер
8
Айер
6
Мерк
3
Янсен
22
Слердаль
22
Слердаль
3
Янсен
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сандефьорд
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+