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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стремсгодсет
Сандефьорд - Стремсгодсет: обзор матча 27 августа 2022
Сандефьорд
27.08.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Стремсгодсет
68'
А. Тветер
80'
Й. Тайе
61'
Й. Хове
90+1'
Г. Штенгель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Стремсгодсет
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Г. Штенгель
Желтая карточка
М. Офкир
90'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
87'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
A. Winbo
87'
82'
Замена
О. Энерсен
️️️️
K. Tokstad
ГОЛ! 2:1!
Й. Тайе
80'
77'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
Д. Вега
️️️️
A. Ordagić
76'
76'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Ф. Фрайдей
Замена
К. Янсен
️️️️
L. Markmanrud
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Тветер
68'
61'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хове
44'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
Желтая карточка
Я. Смайлерс
43'
42'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Замена
R.
️️️️
Ф. Ньенету
37'
32'
Желтая карточка
Ф. Фрайдей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
14
Оле Энерсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-2-2-3
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
2
Хаакенстад
3
Эгели
27
11
Офкир
7
Ньенету
10
3
9
Тветер
1-1-2-1-5
16
Михра
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
9
Фрайдей
8
Гулликсен
11
4
Грегор
23
3
3
Янсен
3
Янсен
3
27
18
Бикоро
18
Бикоро
27
10
15
Вега
15
Вега
10
7
Ньенету
10
10
7
Ньенету
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
18
Ипалибо
18
Боахен
18
Боахен
18
Ипалибо
11
14
Энерсен
14
Энерсен
11
9
Фрайдей
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Фрайдей
Остались в запасе
Сандефьорд
Стремсгодсет
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сандефьорд - Стремсгодсет
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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Сандефьорд
Стремсгодсет
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15
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
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2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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