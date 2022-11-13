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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Хаугесунд
Сандефьорд - Хаугесунд: обзор матча 13 ноября 2022
Сандефьорд
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 2
Завершен
Хаугесунд
89'
Х. Сингх
90+1'
В. Куртович
20'
Ю. Эскесен
24'
Х. Зафейрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Хаугесунд
Желтая карточка
С. Гуссиас
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
В. Куртович
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Сингх
89'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
К. Янсен
83'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
R.
83'
79'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
Желтая карточка
М. Офкир
77'
73'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Санде
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
62'
Желтая карточка
Д. Вега
60'
Замена
Х. Сингх
️️️️
A. Winbo
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
Х. Зафейрис
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эскесен
Пас отдал
Х. Зафейрис
17'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Albin Winbo
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
21
Fredrik Flo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
4-1-1-2-3
3
Смайлерс
2
3
Янсен
2
Хаакенстад
19
Куртович
27
11
Офкир
15
Вега
9
Тветер
10
1
2-4-1-4
21
5
27
Санде
20
Зафейрис
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
34
Эскесен
11
Вальстад
18
Кригард
1
Селвик
16
Содерлунд
27
24
Сингх
24
Сингх
27
10
18
Бикоро
18
Бикоро
10
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
3
Янсен
28
Гуссиас
28
Гуссиас
3
Янсен
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
27
Санде
10
Нжие
10
Нжие
27
Санде
Остались в запасе
Сандефьорд
Хаугесунд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сандефьорд - Хаугесунд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
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Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
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