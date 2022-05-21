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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Лиллестрем
Сандефьорд - Лиллестрем: обзор матча 21 мая 2022
Сандефьорд
21.05.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 4
Завершен
Лиллестрем
4'
Й. Тайе
8'
Ф. Слердаль (АГ)
26'
J. Storevik (АГ)
44'
И. Огбу
60'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Лиллестрем
79'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Замена
С. Гуссиас
️️️️
L. Markmanrud
78'
Замена
К. Янсен
️️️️
М. Офкир
78'
Замена
A. Ordagić
️️️️
В. Куртович
74'
Желтая карточка
А. Нильссон
73'
66'
Замена
К. Реслер
️️️️
И. Огбу
66'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
66'
Замена
К. Кайринен
️️️️
И. Мэттью
66'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
60'
ГОЛ! 1:4!
А. Адамс
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ф. Ньенету
57'
Замена
Х. Сингх
️️️️
К. Айер
57'
44'
ГОЛ! 1:3!
И. Огбу
Пас отдал
И. Ибрахимай
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
J. Storevik
8'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Слердаль
ГОЛ! 1:0!
Й. Тайе
Пас отдал
М. Офкир
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
2-1-2-2-4
3
Смайлерс
25
Тайе
19
Куртович
25
Нильссон
8
Айер
11
Офкир
7
Ньенету
9
Тветер
22
Слердаль
3
1
3-2-5
5
Огбу
23
Хольст
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
23
Осен
21
Кристиансен
20
Драгснес
18
Мэттью
2
4
Гарнас
8
Айер
24
Сингх
24
Сингх
8
Айер
3
28
Гуссиас
28
Гуссиас
3
11
Офкир
3
Янсен
3
Янсен
11
Офкир
7
Ньенету
11
11
7
Ньенету
19
Куртович
10
10
19
Куртович
5
Огбу
25
Реслер
25
Реслер
5
Огбу
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
18
Мэттью
6
Кайринен
6
Кайринен
18
Мэттью
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
Остались в запасе
Сандефьорд
Лиллестрем
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сандефьорд - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
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Информация о матче
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