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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сандефьорд
Лиллестрем - Сандефьорд: обзор матча 21 августа 2022
Лиллестрем
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сандефьорд
26'
Г. Осен
52'
К. Кайринен
68'
В. Драгснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Сандефьорд
Замена
К. Реслер
️️️️
Э. Гарнас
89'
Замена
H. Skogvold
️️️️
Г. Осен
80'
77'
Желтая карточка
A. Winbo
77'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
A. Ordagić
69'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Ф. Ньенету
ГОЛ! 3:0!
В. Драгснес
Пас отдал
Г. Осен
68'
55'
Желтая карточка
A. Ordagić
ГОЛ! 2:0!
К. Кайринен
Пас отдал
В. Драгснес
52'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Осен
Пас отдал
В. Драгснес
26'
Желтая карточка
И. Мэттью
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
27
Albin Winbo
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Сандефьорд
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3-1-3-4
20
Драгснес
5
Огбу
24
Петтерссон
18
Мэттью
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
11
Фридйонссон
4
Гарнас
2
21
Кристиансен
2-2-2-4
1
Кето
2
Хаакенстад
3
Смайлерс
27
3
Эгели
7
Ньенету
11
Офкир
21
9
Тветер
3
10
4
Гарнас
25
Реслер
25
Реслер
4
Гарнас
23
Осен
23
23
23
Осен
11
Фридйонссон
6
Кайринен
6
Кайринен
11
Фридйонссон
10
18
Бикоро
18
Бикоро
10
7
Ньенету
28
Гуссиас
28
Гуссиас
7
Ньенету
Остались в запасе
Лиллестрем
Сандефьорд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Остались в запасе
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Лиллестрем - Сандефьорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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