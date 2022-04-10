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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Буде-Глимт
Сандефьорд - Буде-Глимт: обзор матча 10 апреля 2022
Сандефьорд
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
68'
Д. Вега
14'
В. Бонифаци
76'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Буде-Глимт
Замена
К. Айер
️️️️
Ф. Ньенету
90'
+2
Желтая карточка
Х. Сингх
90'
+1
76'
ГОЛ! 1:2!
У. Салтнес
73'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
В. Бонифаци
73'
Замена
️️️️
У. Ветлесен
73'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Ж. Коомсон
Желтая карточка
Д. Вега
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вега
68'
Замена
Д. Вега
️️️️
М. Офкир
58'
37'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
32'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Б. Матиас Мое
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Э. Хаген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
15
Дейвер Вега
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ЦП
46
Martin Rolando Maccallun-Coffiny Engdahl
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
2-1-1-1-5
3
Смайлерс
25
Тайе
19
Куртович
25
Нильссон
7
Ньенету
11
Офкир
1
2
Хаакенстад
6
Мерк
28
Гуссиас
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
18
Мое
14
Салтнес
10
Ветлесен
18
Хаген
7
Коомсон
90
Пеллегрино
22
Бонифаци
11
Офкир
15
Вега
15
Вега
11
Офкир
7
Ньенету
8
Айер
8
Айер
7
Ньенету
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
7
Коомсон
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Коомсон
18
Мое
18
Ветти
18
Ветти
18
Мое
22
Бонифаци
11
Эспейор
11
Эспейор
22
Бонифаци
Остались в запасе
Сандефьорд
Буде-Глимт
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
46
Martin Rolando Maccallun-Coffiny Engdahl
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
46
Martin Rolando Maccallun-Coffiny Engdahl
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сандефьорд - Буде-Глимт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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