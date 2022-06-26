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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Тромсе
Сандефьорд - Тромсе: обзор матча 26 июня 2022
Сандефьорд
26.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 2
Завершен
Тромсе
41'
В. Куртович
51'
М. Офкир
48'
Н. Вестерлунд
81'
В. Каманци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Тромсе
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Каманци
Пас отдал
Н. Вестерлунд
76'
Замена
В. Каманци
️️️️
К. Психе
76'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
К. Антонсен
Замена
A. Ordagić
️️️️
Х. Сингх
74'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Д. Вега
74'
64'
Замена
Э. Китолано
️️️️
А. Миккельсен
58'
Желтая карточка
С. Опсал
52'
Желтая карточка
Л. Нильсен
ГОЛ! 2:1!
М. Офкир
Пас отдал
А. Тветер
51'
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вестерлунд
46'
Замена
A. Jenssen
️️️️
C. Öyvann
ГОЛ! 1:0!
В. Куртович
Пас отдал
К. Янсен
41'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Хаакенстад
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
3-2-1-2-3
3
Смайлерс
25
Тайе
2
Хаакенстад
19
Куртович
25
Нильссон
24
Сингх
11
Офкир
15
Вега
1
3
Янсен
9
Тветер
3-1-1-5
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
11
Йенссен
94
Миккельсен
25
20
Эбийе
25
Нильсен
5
Опсал
23
Вестерлунд
2
Хаакенстад
8
Айер
8
Айер
2
Хаакенстад
15
Вега
28
Гуссиас
28
Гуссиас
15
Вега
24
Сингх
10
10
24
Сингх
94
Миккельсен
17
Китолано
17
Китолано
94
Миккельсен
25
5
5
25
28
Психе
12
Каманци
12
Каманци
28
Психе
11
Антонсен
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Антонсен
Остались в запасе
Сандефьорд
Тромсе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сандефьорд - Тромсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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