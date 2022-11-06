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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сандефьорд
Мольде - Сандефьорд: обзор матча 06 ноября 2022
Мольде
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
27'
Д. Фофана (П)
66'
М. Эйкрем
64'
A. Winbo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Сандефьорд
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Бикоро
88'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
88'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
R.
88'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
Я. Смайлерс
85'
Желтая карточка
Х. Сингх
74'
Замена
Х. Сингх
️️️️
A. Winbo
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Хуссэйн
70'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Гредем
70'
Замена
Й. Бакке
️️️️
М. Эйкрем
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Эйкрем
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
A. Winbo
Замена
С. Маннсверк
️️️️
Э. Кнутсон
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фофана
27'
26'
Желтая карточка
Й. Тайе
Замена
Э. Брейвик
️️️️
Б. Риса
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Albin Winbo
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
21
Fredrik Flo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-1-3-2
31
Петерсен
8
Левик
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
28
Гредем
15
Кнутсон
27
Фофана
16
Эриксен
4-1-1-2-3
2
25
Тайе
3
Янсен
3
Смайлерс
19
Куртович
27
15
Вега
11
Офкир
10
9
Тветер
1
23
Эйкрем
25
Бакке
25
Бакке
23
Эйкрем
15
Кнутсон
20
Маннсверк
20
Маннсверк
15
Кнутсон
33
Риса
10
Брейвик
10
Брейвик
33
Риса
8
Хуссэйн
15
Кааса
15
Кааса
8
Хуссэйн
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
3
Смайлерс
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
3
Смайлерс
27
24
Сингх
24
Сингх
27
10
18
Бикоро
18
Бикоро
10
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
Остались в запасе
Мольде
Сандефьорд
28
Якоб Карлстрем
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
28
Якоб Карлстрем
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Сандефьорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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