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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сандефьорд
Буде-Глимт - Сандефьорд: обзор матча 09 октября 2022
Буде-Глимт
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
4 : 1
Завершен
Сандефьорд
54'
У. Ветлесен
58'
Б. Вембангомо
74'
А. Пеллегрино
82'
У. Ветлесен
45+1'
К. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Сандефьорд
Замена
Н. Цугель
️️️️
У. Салтнес
86'
85'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
85'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
М. Офкир
ГОЛ! 4:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
Д. Мвука
82'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Вембангомо
80'
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
80'
80'
Замена
A. Winbo
️️️️
A. Ordagić
79'
Замена
К. Айер
️️️️
R.
ГОЛ! 3:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
О. Сольбаккен
74'
69'
Желтая карточка
В. Куртович
68'
Замена
F. Palerud
️️️️
L. Markmanrud
62'
Желтая карточка
R.
ГОЛ! 2:1!
Б. Вембангомо
Пас отдал
А. Пеллегрино
58'
ГОЛ! 1:1!
У. Ветлесен
54'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
46'
Замена
У. Салтнес
️️️️
А. Гренбек
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Янсен
Пас отдал
Д. Вега
42'
Желтая карточка
A. Ordagić
Желтая карточка
А. Гренбек
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Дейвер Вега
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
27
Albin Winbo
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
15
Салвесен
3-1-2-5
25
Тайе
3
Янсен
3
Смайлерс
19
Куртович
15
Вега
11
Офкир
1
3
10
10
9
Тветер
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
5
Вембангомо
5
Сери
5
Сери
5
Вембангомо
11
Гренбек
14
Салтнес
14
Салтнес
11
Гренбек
Салтнес
11
Цугель
11
Цугель
Салтнес
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
3
2
2
3
10
27
27
10
10
8
Айер
8
Айер
10
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
11
Офкир
28
Гуссиас
28
Гуссиас
11
Офкир
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сандефьорд
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Сандефьорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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