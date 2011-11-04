|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|14
|2
|0
|3
|0
|Черноморец
|7
|0
|0
|2
|0
|Урал
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|08.05.2012
|1' -26'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12'
|02.05.2012
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20.04.2012
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2012
|21' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Химки (Химки)
|37'
|07.04.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.03.2012
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.11.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|90'
|14.10.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|61' 49'
|03.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|8'
|25.09.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|22.09.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|15.09.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.09.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|41'
|06.09.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.09.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|29.08.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|22.08.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.08.2011
|87' -90'
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.08.2011
|82' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.08.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.04.2011
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|25.04.2011
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|3:0
|Балтика (Калининград)
|18.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Урал (Екатеринбург)
|07.04.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|77'