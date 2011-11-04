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    Андрей Ложкин - статистика

    #75 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Ложкин
    Состав Без клуба
    Родной город Ижевск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 14 2 0 3 0
    Черноморец 7 0 0 2 0
    Урал 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    08.05.2012 1' -26' Черноморец (Новороссийск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12'
    02.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.04.2012 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    20.04.2012 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.2012 21' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Химки (Химки)
    37'
    07.04.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.04.2012 90' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    26.03.2012 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    90'
    14.10.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    61' 49'
    03.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    8'
    25.09.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    22.09.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    15.09.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.09.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    41'
    06.09.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.09.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
    29.08.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    22.08.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.08.2011 87' -90' 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.08.2011 82' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.08.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.04.2011 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Торпедо (Москва)
    25.04.2011 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 3:0 Балтика (Калининград)
    18.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 1' -90' Химки (Химки) 3:1 Урал (Екатеринбург)
    07.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    77'
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