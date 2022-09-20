Виллиан Маранхао - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Маранхао
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Маранхао
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|16
|0
|0
|6
|1
|Сантос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -39'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|39'
|06.11.2022
|1' -67'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20'
|28.10.2022
|1' -67'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|65'
|24.10.2022
|1' -85'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|1' -83'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|28'
|06.10.2022
|1' -74'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|86'
|05.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|90'
|07.08.2022
|1' -75'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|25.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|03.05.2022
|60' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|24.04.2022
|83' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|56' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)