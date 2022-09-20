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    Виллиан Маранхао - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Виллиан
    Фамилия Маранхао
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 16 0 0 6 1
    Сантос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -39' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    39'
    06.11.2022 1' -67' Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20'
    28.10.2022 1' -67' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    65'
    24.10.2022 1' -85' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    17.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 1' -83' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    28'
    06.10.2022 1' -74' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29.09.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    11.09.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    86'
    05.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    90'
    07.08.2022 1' -75' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    31.07.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    90'
    25.07.2022 1' -46' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    22.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сеара (Форталеза)
    03.05.2022 60' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.04.2022 83' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 56' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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