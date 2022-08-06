Юри - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Лима
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Лима
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|22
|0
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|1' -76'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|28.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|57' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|14.08.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|32'
|06.08.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|24.07.2022
|83' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|21.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.07.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|84'
|27.06.2022
|1' -86'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|1' -45'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|45'
|11.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|86'
|09.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|32'
|22.05.2022
|1' -64'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|1' -71'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|45'