Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мораес - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1997 (28)
#20 | Защитник
171 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
19
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
4 : 1
13.11.2022
Жувентуде
1' - 90'
52'
76'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
1' - 88'
5'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
2 : 1
11.09.2022
Жувентуде
68' - 90'
73'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
4 : 0
30.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2022
Жувентуде
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
1 : 0
24.07.2022
Сеара
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
4 : 0
21.07.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
1' - 90'
40'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
46' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
2 : 0
11.06.2022
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Жувентуде
1 : 3
09.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 3
22.05.2022
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+