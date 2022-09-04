Ренцо Джампаоли - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Джампаоли
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Джампаоли
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|22
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|77' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.11.2022
|78' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|30.10.2022
|87' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|15.10.2022
|83' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.10.2022
|82' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|02.10.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|18.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|9'
|11.09.2022
|1' -82'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|04.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Викинг (Ставангер)
|28.08.2022
|57' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|46' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|12.08.2022
|46' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:5
|Русенборг (Тронхейм)
|06.08.2022
|90' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|30.07.2022
|79' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|23.07.2022
|75' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|17.07.2022
|46' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|10.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Йерв (Гримстад)
|03.07.2022
|67' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|08.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|24.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|82'
|18.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)