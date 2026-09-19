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€ 1,70 млн

Ренцо Джампаоли - статистика

Химнасия
7 января 2000 (26), Бомбал
#4 | Защитник
188 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Химнасия
2 : 2
19.09.2026
Банфилд
72' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 1
13.09.2026
Химнасия
84' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Химнасия
2 : 1
05.09.2026
Тигре
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
2 : 3
13.11.2022
Сарпсборг 08
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
3 : 2
30.10.2022
Буде-Глимт
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 1
23.10.2022
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
3 : 0
15.10.2022
Стремсгодсет
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Русенборг
3 : 0
09.10.2022
Волеренга
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
4 : 4
02.10.2022
Русенборг
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
3 : 1
18.09.2022
Лиллестрем
1' - 90'
9'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Хаугесунд
2 : 1
11.09.2022
Русенборг
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
4 : 1
04.09.2022
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Тромсе
4 : 3
28.08.2022
Русенборг
57' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Русенборг
2 : 1
21.08.2022
Олесунн
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 5
12.08.2022
Русенборг
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
2 : 1
06.08.2022
ХамКам
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 3
30.07.2022
Русенборг
79' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
3 : 0
23.07.2022
Тромсе
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Олесунн
0 : 0
17.07.2022
Русенборг
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 2
10.07.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
1 : 1
03.07.2022
Русенборг
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
3 : 1
25.06.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Лиллестрем
3 : 1
19.06.2022
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
3 : 0
08.05.2022
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
0 : 0
24.04.2022
Мольде
1' - 90'
82'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
18.04.2022
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
1 : 0
10.04.2022
Одд
1' - 90'
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