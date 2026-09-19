Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Норвегия. Элитсериен, 2 тур