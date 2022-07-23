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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Тромсе
Русенборг - Тромсе: обзор матча 23 июля 2022
Русенборг
23.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 0
Завершен
Тромсе
38'
В. Йенсен
45'
Э. Даль Рейтан
90+3'
P. Chrupalla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Тромсе
ГОЛ! 3:0!
P. Chrupalla
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Нильсен
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Фиабема
87'
84'
Замена
М. Эбийе
️️️️
А. Миккельсен
78'
Замена
F. Winther
️️️️
Э. Китолано
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
О. Кристиан Саэтер
75'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
В. Йенсен
64'
46'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
К. Антонсен
46'
Замена
В. Каманци
️️️️
К. Психе
ГОЛ! 2:0!
Э. Даль Рейтан
Пас отдал
О. Скарсем
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Йенсен
38'
Желтая карточка
С. Роджерс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Сакариас Опсал
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Тромсе
12
Варрен Каманци
ПЗ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
19
Перейра
29
Рейтан
5
Роджерс
8
Беркеейет
77
Скарсем
55
Йенсен
7
Хенриксен
18
Фиабема
90
Саэтер
19
Хольс
3-2-1-4
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
5
25
Нильсен
5
Опсал
90
Саэтер
4
Джампаоли
4
Джампаоли
90
Саэтер
55
Йенсен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
55
Йенсен
18
Фиабема
20
20
18
Фиабема
28
Психе
12
Каманци
12
Каманци
28
Психе
11
Антонсен
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Антонсен
17
Китолано
6
6
17
Китолано
94
Миккельсен
20
Эбийе
20
Эбийе
94
Миккельсен
Остались в запасе
Русенборг
Тромсе
12
Сандер Тангвик
ВР
41
Сверре Нипан
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
41
Сверре Нипан
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Русенборг - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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