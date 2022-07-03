Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Русенборг
Викинг - Русенборг: обзор матча 03 июля 2022
Викинг
03.07.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
66'
Х. Танген
29'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Русенборг
90'
+3
Красная карточка
М. Хенриксен
Красная карточка
З. Трипич
90'
+2
90'
+1
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
А. Нильсен Перейра
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Х. Танген
82'
Замена
З. Трипич
️️️️
К. Кабран
74'
Желтая карточка
С. Бьорсхол
73'
67'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Т. Беркеейет
ГОЛ! 1:1!
Х. Танген
66'
66'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Кристиан Саэтер
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
64'
58'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
С. Веччиа
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Фридьоунссон
46'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
44'
44'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Веччиа
Пас отдал
К. Хольс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
27
Харальд Танген
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
4-2-2-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
18
Бьорсхол
4
Брекало
28
Себулонсен
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
27
Танген
11
Кабран
3
Веватне
11
Карлсбакк
3-4-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
19
Перейра
8
Беркеейет
77
Скарсем
55
Йенсен
7
Хенриксен
23
Веччиа
19
Хольс
90
Саэтер
11
Кабран
10
Трипич
10
Трипич
11
Кабран
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
27
Танген
9
9
27
Танген
19
Перейра
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
19
Перейра
8
Беркеейет
4
Джампаоли
4
Джампаоли
8
Беркеейет
90
Саэтер
20
Тагсет
20
Тагсет
90
Саэтер
23
Веччиа
18
Фиабема
18
Фиабема
23
Веччиа
Остались в запасе
Викинг
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Вебьерн Хофф
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Вебьерн Хофф
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Викинг - Русенборг
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
Новости команд
Все
Викинг
Русенборг
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+