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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Русенборг
Лиллестрем - Русенборг: обзор матча 19 июня 2022
Лиллестрем
19.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
32'
И. Мэттью
38'
В. Драгснес
87'
М. Кнудсен
16'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
П. Вагич
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
М. Кнудсен
90'
ГОЛ! 3:1!
М. Кнудсен
Пас отдал
И. Огбу
87'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
85'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
Л. Рангер
85'
77'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Нильсен Перейра
75'
Желтая карточка
О. Скарсем
Желтая карточка
И. Мэттью
75'
Замена
К. Кайринен
️️️️
И. Ибрахимай
71'
66'
Замена
А. Андерссон
️️️️
Э. Даль Рейтан
66'
Замена
Н. Хольм
️️️️
В. Йенсен
41'
Замена
О. Скарсем
️️️️
О. Кристиан Саэтер
41'
Замена
В. Хофф
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:1!
В. Драгснес
Пас отдал
Э. Гарнас
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Мэттью
Пас отдал
И. Ибрахимай
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Веччиа
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
Русенборг
18
Адам Андерссон
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
1-3-5
5
Огбу
23
Осен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
2
Рангер
45
Адамс
2
18
Мэттью
20
Драгснес
3-1-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
19
Перейра
2
Вагич
55
Йенсен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
23
Веччиа
19
Хольс
90
Саэтер
2
Рангер
23
Хольст
23
Хольст
2
Рангер
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
4
Кнудсен
10
10
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
6
Кайринен
6
Кайринен
29
Ибрахимай
29
Рейтан
18
Андерссон
18
Андерссон
29
Рейтан
90
Саэтер
77
Скарсем
77
Скарсем
90
Саэтер
19
Перейра
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Перейра
5
Скьельбред
15
Хофф
15
Хофф
5
Скьельбред
55
Йенсен
29
Хольм
29
Хольм
55
Йенсен
Остались в запасе
Лиллестрем
Русенборг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Остались в запасе
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Лиллестрем - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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