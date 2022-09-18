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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Лиллестрем
Русенборг - Лиллестрем: обзор матча 18 сентября 2022
Русенборг
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
6'
К. Тенгстедт
11'
О. Кристиан Саэтер
51'
О. Кристиан Саэтер
50'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Лиллестрем
Замена
H. Rosten
️️️️
Л. Корник
90'
+4
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
89'
88'
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
Замена
В. Йенсен
️️️️
О. Кристиан Саэтер
82'
Желтая карточка
К. Тенгстедт
76'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
К. Тенгстедт
76'
73'
Замена
А. Симсир
️️️️
Л. Рангер
67'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
И. Ибрахимай
ГОЛ! 3:1!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
Э. Тагсет
51'
50'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Ибрахимай
Желтая карточка
Т. Беркеейет
48'
46'
Замена
К. Кайринен
️️️️
К. Реслер
ГОЛ! 2:0!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
К. Хольс
11'
Желтая карточка
Р. Джампаоли
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Тенгстедт
Пас отдал
К. Хольс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
2
Лео Корник
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Marius Lundemo
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
2
Корник
4
Джампаоли
29
Рейтан
7
Хенриксен
77
Скарсем
20
Тагсет
8
Беркеейет
90
Саэтер
20
Тенгстедт
19
Хольс
3-1-3-4
5
Огбу
25
Реслер
20
Драгснес
18
Мэттью
29
Ибрахимай
23
Осен
4
Кнудсен
21
Кристиансен
2
Рангер
4
Гарнас
10
Ольсен
2
Корник
24
24
2
Корник
90
Саэтер
55
Йенсен
55
Йенсен
90
Саэтер
20
Тенгстедт
5
Скьельбред
5
Скьельбред
20
Тенгстедт
2
Рангер
58
Симсир
58
Симсир
2
Рангер
25
Реслер
6
Кайринен
6
Кайринен
25
Реслер
29
Ибрахимай
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Русенборг
Лиллестрем
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Русенборг - Лиллестрем
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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