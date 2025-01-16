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Аргентина. Примера
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Химнасия
Ренцо Джампаоли
Трансферы
€ 1,70 млн
Ренцо Джампаоли - трансферы
Химнасия
7 января 2000 (26), Бомбал
#4 | Защитник
188 см
Аргентина
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Тип трансфера
16.01.25 / 31.12.25
Бока Хуниорс
Химнасия
Аренда
22.01.24 / 31.12.24
Бока Хуниорс
Дефенсор Спортинг
Аренда
30.01.22 / 31.12.22
Бока Хуниорс
Русенборг
Аренда
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
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Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
16:53
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«Краснодар» купил бразильца Кристиана
16:14
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«Ростов» бесплатно забирает игрока «Зенита»
16:00
1
Букмекеры поменяли фаворита на «Золотой мяч»
15:36
Ташуев уличил ЦСКА в серьезной кадровой ошибке
15:12
1
ЦСКА не продал Кругового в Европу
14:58
2
«Динамо» победило в дерби со счетом 10:0
14:46
1
Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата
14:39
2
Фото
«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО
14:25
2
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