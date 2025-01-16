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€ 1,70 млн

Ренцо Джампаоли - трансферы

Химнасия
7 января 2000 (26), Бомбал
#4 | Защитник
188 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.01.25 / 31.12.25
Бока Хуниорс
Химнасия
Аренда
22.01.24 / 31.12.24
Бока Хуниорс
Дефенсор Спортинг
Аренда
30.01.22 / 31.12.22
Бока Хуниорс
Русенборг
Аренда
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