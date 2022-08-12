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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Русенборг
Сандефьорд - Русенборг: обзор матча 12 августа 2022
Сандефьорд
12.08.2022, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 5
Завершен
Русенборг
6'
М. Офкир
15'
А. Тветер
9'
О. Кристиан Саэтер (П)
13'
К. Тенгстедт
62'
К. Тенгстедт
67'
К. Тенгстедт
90+3'
Б. Фиабема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Русенборг
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
Б. Фиабема
Красная карточка
Й. Тайе
90'
87'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
О. Кристиан Саэтер
Желтая карточка
Я. Смайлерс
86'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
А. Тветер
80'
Замена
F. Palerud
️️️️
F. Flo
80'
75'
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
К. Тенгстедт
72'
Желтая карточка
А. Хансен
67'
ГОЛ! 2:4!
К. Тенгстедт
Пас отдал
К. Хольс
Замена
A. Ordagić
️️️️
L. Markmanrud
65'
Замена
A. Winbo
️️️️
В. Валле Эгели
65'
62'
ГОЛ! 2:3!
К. Тенгстедт
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Y. Chaib
56'
46'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
А. Нильсен Перейра
18'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Скарсем
ГОЛ! 2:2!
А. Тветер
15'
13'
ГОЛ! 1:2!
К. Тенгстедт
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кристиан Саэтер
Желтая карточка
Х. Кето
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Офкир
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Сандефьорд
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
2
Хаакенстад
19
Куртович
3
Эгели
11
Офкир
11
21
3
9
Тветер
3-4-3
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
19
Перейра
7
Хенриксен
77
Скарсем
55
Йенсен
8
Беркеейет
90
Саэтер
19
Хольс
20
Тенгстедт
21
2
2
21
9
Тветер
18
Бикоро
18
Бикоро
9
Тветер
3
Эгели
27
27
3
Эгели
11
28
Гуссиас
28
Гуссиас
11
3
10
10
3
19
Перейра
4
Джампаоли
4
Джампаоли
19
Перейра
77
Скарсем
20
Тагсет
20
Тагсет
77
Скарсем
90
Саэтер
18
Фиабема
18
Фиабема
90
Саэтер
20
Тенгстедт
10
Ингасон
10
Ингасон
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Сандефьорд
Русенборг
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Сандер Тангвик
ВР
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Остались в запасе
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Русенборг
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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