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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Русенборг
Хаугесунд - Русенборг: обзор матча 11 сентября 2022
Хаугесунд
11.09.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 1
Завершен
Русенборг
29'
Х. Зафейрис
55'
М. Кристенсен
19'
Э. Даль Рейтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Русенборг
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
П. Теркильдсен
90'
+8
89'
Замена
H. Rosten
️️️️
Й. Аугустинсон
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Кристенсен
83'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Ю. Эскесен
83'
82'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
О. Скарсем
82'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
Р. Джампаоли
82'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Э. Тагсет
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
70'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Санде
70'
65'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
В. Йенсен
Желтая карточка
М. Санде
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Кристенсен
Пас отдал
Ю. Эскесен
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Зафейрис
Пас отдал
К. Кригард
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Даль Рейтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
3-4-1-3
21
5
23
Педерсен
27
Санде
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
34
Эскесен
18
Кригард
16
Содерлунд
1
Селвик
3-4-3
1
Хансен
4
Джампаоли
29
Рейтан
2
Корник
55
Йенсен
20
Тагсет
77
Скарсем
7
Хенриксен
90
Саэтер
20
Тенгстедт
19
Хольс
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
27
Санде
10
Нжие
10
Нжие
27
Санде
2
Теркильдсен
12
12
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
16
Лейте
16
Лейте
26
Кристенсен
34
Эскесен
17
Тунекти
17
Тунекти
34
Эскесен
4
Джампаоли
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
4
Джампаоли
77
Скарсем
19
Перейра
19
Перейра
77
Скарсем
Аугустинсон
24
24
Аугустинсон
20
Тагсет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
20
Тагсет
55
Йенсен
80
80
55
Йенсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Русенборг
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Сандер Тангвик
ВР
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
11
Николас Вальстад
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Хаугесунд - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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