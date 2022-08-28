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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Русенборг
Тромсе - Русенборг: обзор матча 28 августа 2022
Тромсе
28.08.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 3
Завершен
Русенборг
14'
А. Миккельсен
16'
В. Каманци
48'
Р. Йенссен
90+2'
А. Миккельсен
23'
К. Мани Ингасон
28'
К. Мани Ингасон (П)
35'
С. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Русенборг
Замена
I. Kjelsrud Vik
️️️️
Э. Китолано
90'
+4
ГОЛ! 4:3!
А. Миккельсен
Пас отдал
A. Jenssen
90'
+2
84'
Желтая карточка
О. Скарсем
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
84'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
84'
Желтая карточка
Э. Китолано
82'
74'
Замена
Н. Хольм
️️️️
К. Мани Ингасон
Желтая карточка
Р. Йенссен
70'
66'
Замена
Л. Корник
️️️️
Э. Даль Рейтан
66'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
57'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Т. Беркеейет
ГОЛ! 3:3!
Р. Йенссен
48'
35'
ГОЛ! 2:3!
С. Роджерс
Пас отдал
К. Хольс
Желтая карточка
В. Каманци
32'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
C. Öyvann
32'
Желтая карточка
А. Миккельсен
31'
28'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Мани Ингасон
23'
ГОЛ! 2:1!
К. Мани Ингасон
Пас отдал
К. Тенгстедт
ГОЛ! 2:0!
В. Каманци
Пас отдал
Э. Китолано
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Миккельсен
Пас отдал
Э. Китолано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Тромсе
25
Лассе Нильсен
ЛП
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
2-3-1-4
1
Хаугаард
28
Психе
12
Каманци
17
Китолано
11
Йенссен
5
Опсал
94
Миккельсен
5
25
23
Вестерлунд
11
Нордас
2-5-3
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
7
Хенриксен
77
Скарсем
55
Йенсен
20
Тагсет
8
Беркеейет
20
Тенгстедт
10
Ингасон
19
Хольс
25
25
Нильсен
25
Нильсен
25
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
5
Опсал
6
6
5
Опсал
17
Китолано
26
26
17
Китолано
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
29
Рейтан
2
Корник
2
Корник
29
Рейтан
8
Беркеейет
4
Джампаоли
4
Джампаоли
8
Беркеейет
10
Ингасон
29
Хольм
29
Хольм
10
Ингасон
Остались в запасе
Тромсе
Русенборг
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
12
Сандер Тангвик
ВР
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Тромсе - Русенборг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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