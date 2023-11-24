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Балаж Джуджак
Новости
Балаж Джуджак - новости
Завершил карьеру
23 декабря 1986 (39), Дебрецен
#10 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Венгрия
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Трансферы
Публикации
Балашов рассказал, как в «Динамо» шутили над предполагаемой гомосексуальностью Джуджака
2023.11.24 23:48
«Балтика»: «Нам предлагали Джуджака»
2023.06.24 19:59
Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»
2020.03.10 15:53
6
Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года
2018.09.25 15:59
10
Фото
Джуджак стал одноклубником Веллитона
2018.09.21 09:54
4
Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»
2017.01.17 07:28
12
Панюков: «Ломич в «Динамо» говорил, что он нетрадиционной сексуальной ориентации»
2016.09.08 17:40
5
Джуджак хочет вернуться в Россию
2016.07.14 14:29
11
Джуджак попал в сферу интересов «Шальке»
2016.06.29 14:40
Джуджак: «Сборная Венгрии совершила чудо»
2016.06.23 10:52
3
Джуджак может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Герте»
2016.06.04 20:56
Джуджак попал в расширенный список сборной Венгрии
2016.05.10 15:15
1
Джуджак: «Против норвежцев буду играть с мыслями о нападении»
2015.11.15 08:09
Джуджак: «Готов к новому старту»
2015.08.16 17:23
Джуджак подтвердил переговоры с «Бурсаспором»
2015.08.13 06:12
1
Джуджак проведет переговоры с «Бурсаспором»
2015.08.12 14:54
5
Джуджак: «Я хочу перейти в «Герту»
2015.08.12 06:33
5
Джуджак — в сфере интересов «Интера»
2015.08.04 17:06
Джуджак близок к переходу в «Герту»
2015.07.27 18:16
6
«Зенит» – «Динамо». Стали известны стартовые составы команд
2015.07.19 12:52
79
Представители «Бешикташа» провели переговоры с Джуджаком
2015.07.13 08:48
35
Агент: «Джуджак сказал, что хочет перейти в «Бешикташ»
2015.07.11 10:46
66
Джуджак нужен «Бешикташу»
2015.07.05 23:11
7
Кокорин и Ванкер с «Аяксом» не сыграют
2015.07.02 01:51
22
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