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    Джуджак: «Я хочу перейти в «Герту»

    Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак подтвердил, что им активно интересуется берлинская «Герта». Однако, немецкая команда может приобрести 28-летнего венгра только в случае продажи бразильского хавбека Ронни.

    «Жду, что наконец смогу перейти в „Герту“. Действительно хочу там играть. Однако не могу сказать, отпустит ли меня «Динамо», — приводит слова Джуджака Origo.

    Контракт игрока с „Динамо“ истекает в декабре. В первестве РФПЛ Джуджак за четыре прошедших тура появился на поле только в одном матче, проведя один тайм против «Зенита» в первом туре .

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 06:33
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Оззи
    1439361637
    Еще один!!!Дай Бог,чтобы молодежь не провалилась,а в целом может оно и к лучшему!!!
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    7582145698
    1439362073
    Отпустит, за небольшое вознаграждение
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    Best since day one
    1439362799
    Бегут бегут все из Динамо...
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    Red-White Sakhalin
    1439368729
    КАк бы динамо по стопам анжи не пошло..
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    Dynamite1923
    1439376509
    Учитывая, что при Кобелеве в состав не попадает, надо бы продать Балажа. И ему хорошо и клубу деньги.
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    ologreds
    1694997419
    numo438680
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